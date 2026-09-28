Jairo Santos e Jacqueline Stefano são os novos reforços do jornalismo da TV Jovem RECORD
Novos apresentadores passam a integrar o Cidade Alerta e o Balanço Geral Manhã a partir de 1º de outubro
A TV Jovem RECORD, afiliada da Record no Tocantins, anuncia a chegada de dois novos profissionais ao seu time de jornalismo. A partir de 1º de outubro, os jornalistas Jairo Santos e Jacqueline Stefano passam a integrar a programação da emissora, com atuação em dois dos principais telejornais da casa.
Com mais de 15 anos de experiência no jornalismo tocantinense, Jairo Santos retorna à TV RECORD para assumir uma nova função no Cidade Alerta, exibido de segunda a sexta-feira, às 18h. Ao longo da carreira, o jornalista passou por emissoras afiliadas da Band, RECORD, SBT e TV Globo, acumulando experiência na cobertura dos principais acontecimentos do Tocantins.
No início da manhã, a novidade fica por conta da chegada de Jacqueline Stefano ao Balanço Geral Manhã, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 7h30. Jornalista e apresentadora, Jacqueline reúne cerca de 20 anos de experiência na televisão e chega ao Tocantins após uma trajetória construída principalmente na televisão paulista, incluindo atuação na televisão com alcance nacional.
Além da atuação como comunicadora, Jacqueline também trabalha como palestrante e produtora de conteúdo. Ao longo da carreira, desenvolveu projetos relacionados a temas como fé, família, carreira e propósito. Em Palmas, já vem realizando trabalhos em parceria com empresas, igrejas e influenciadores locais.
As novas contratações fazem parte da movimentação da TV Jovem RECORD para ampliar a equipe que atua diariamente na programação jornalística e reunir profissionais com trajetórias distintas, mas com experiência em televisão e comunicação.