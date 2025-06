Interatividade e Sinal Digital Tire suas dúvidas com a gente Perguntas Frequentes|por RECORDTV 07/10/2019 - 17h43 (Atualizado em 06/06/2025 - 18h23 ) twitter

O que é interatividade na TV Aberta?

A interatividade é uma aplicação transmitida com o sinal de TV Digital, permitindo que o telespectador interaja com a programação da emissora respondendo a enquetes, acessando fotos dos bastidores e etc.

Consigo sintonizar o sinal digital na minha TV Analógica?

Sim, mas para isso é necessário um conversor de sinal digital, chamado de set top box, conectado a entrada de vídeo de seu televisor. É necessário, também, uma antena UHF.

A TV digital é paga?

Não, é inteiramente gratuita.

Preciso de uma antena especial para poder sintonizar a TV Digital?

Não, o sinal de TV Digital é transmitido através de frequência UHF, portanto a única recomendação é que sua antena seja uma antena UHF e, preferencialmente, tenha um bom ganho.

O que é HDTV e sinal HD?

HDTV é a sigla para High Definition Television, que significa TV de alta definição, normalmente é utilizada para identificar uma transmissão de TV com a imagem em alta definição.

HD é a sigla para High Definition, que significa Alta Definição, normalmente é utilizada para indicar que a imagem está em alta definição.

Alta definição é qualquer imagem que possua, no mínimo, 720 linhas de resolução vertical.

Se eu tiver antena parabólica, sintonizo o sinal digital ou analógico?

Você sintonizará sinal digital ou analógico, mas isso está diretamente relacionado às características de seu receptor de sinais via satélite. Você não sintonizará os sinais terrestres.

Se o sinal analógico for fraco e eu colocar um conversor de TV Digital, a imagem melhora?

Na maioria dos casos sim.

Como posso saber se há o sinal digital da Record na minha região?

Basta acessar o site das Emissoras de Rede