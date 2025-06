Qualidade do Sinal Tire suas dúvidas com a gente Perguntas Frequentes|Do R7 07/10/2019 - 18h01 (Atualizado em 06/06/2025 - 18h30 ) twitter

Como posso melhorar a qualidade do meu sinal?

Qualidade de sinal muitas vezes está relacionado ao nível (intensidade de sinal) que a antena recebe. Alterar o posicionamento da antena de forma que fique na direção ou apontando para as torres de transmissão de TV de sua região, na maioria dos casos resolve o problema.

Devemos levar em consideração os cabos utilizados entre a antena e o receptor e, principalmente, as características de sua antena (UHF ou VHF).

O que é uma área de sombra?

‌



É uma região não privilegiada para cobertura do sinal de TV, região que devido ao relevo ou edificações o sinal de TV não chega ou chega com intensidade muito baixa.

Como posso obter um sinal melhor se eu morar em uma área de sombra?

‌



Na maioria dos casos você deve optar por uma recepção de sinal via satélite, TV a Cabo ou assinatura.

Como posso evitar interferências na imagem da minha TV Analógica?

‌



Você pode diminuir a interferência modificando o posicionamento e alinhamento da antena, isso resolve em boa parte dos casos onde a interferência é causada por sinais refletidos (a causa dos famosos “fantasmas)”.

Por quais motivos o meu sinal pode sair do ar?

Se você recebe o sinal através de antena externa; ventos, tempestades e outros agentes externos podem fazer com que sua antena seja virada ou fique desalinhada e o sinal sofra degradação.

Já para TV a cabo ou via satélite, podem ocorrer alguns problemas com a operadora, como rompimento de cabos e queima de equipamentos, por exemplo, causando a interrupção do serviço.

Por que não consigo sintonizar o sinal em determinados horários?

Na realidade não conseguimos sintonizar o sinal de TV digital em determinados momentos, pois o sinal de TV digital sofre com ruídos causados por motores elétricos, chamado de ruído impulsivo. Exemplo: se você estiver tentando sintonizar o sinal de TV digital próximo a uma avenida de grande congestionamento é recomendável esperar este momento passar.

Se eu estiver sofrendo interferência de outros veículos no meu sinal, com quem devo entrar em contato?

A ANATEL é o órgão que fiscaliza, notifica e pune as irregularidades em telecomunicações e radiodifusão.

Por que o volume do comercial é mais alto do que o da programação?

Em determinadas circunstâncias o volume da programação e do comercial variam, pois são originários de fontes diferentes. Existe um trabalho sendo realizado em todas emissoras para equalizar este efeito em toda a programação e toda comercialização.

Como posso posicionar a minha antena comum para sintonizar o sinal local?

Sempre posicione sua antena apontando para a região de retransmissão de TV de sua cidade.

Por que não consigo sintonizar o sinal da minha emissora local e preciso usar uma antena parabólica?

Existem dois motivos:

a) Você mora em uma região de sombra, que por motivo de relevo ou edificações o sinal não chega até sua antena.

b) Você é atendido por antena coletiva e o sinal local da emissora pode não estar inserido neste sistema.

c) Sua antena pode não corresponder à faixa de frequência do sinal de sua emissora (UHF ou VHF).