RECORD Interior RJ presente nas feiras Agropecuárias do Norte Fluminense As feiras também serviram de cenário para a exibição ao vivo do programa Tudo A Ver Record Interior RJ|Do R7 14/08/2025 - 17h25 (Atualizado em 14/08/2025 - 17h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Divulgação RECORD Interior RJ

A RECORD Interior RJ marcou presença nas tradicionais Feiras de Exposição Agropecuária de Macaé e Campos. Em cada cidade, nosso elenco viveu de perto a energia do evento, criando momentos de proximidade e interação com o público, que respondeu com carinho e entusiasmo.

No estande, estrategicamente instalado em local privilegiado, visitantes participaram ativamente das ações, registrando fotos, gravando vídeos e compartilhando experiências que reforçam o vínculo de confiança que a emissora mantém com a comunidade.

As feiras também serviram de cenário para a exibição ao vivo do programa Tudo A Ver. Mais do que participar, a RECORD Interior RJ reafirmou seu compromisso de valorizar a cultura regional, apoiar o desenvolvimento econômico e estar presente em ocasiões que fortalecem a identidade e a tradição do interior fluminense.

Publicidade 1 / 5 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Divulgação RECORD Interior RJ