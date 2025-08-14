Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Record Interior RJ

RECORD Interior RJ presente nas feiras Agropecuárias do Norte Fluminense

As feiras também serviram de cenário para a exibição ao vivo do programa Tudo A Ver

Record Interior RJ|Do R7

Divulgação RECORD Interior RJ

A RECORD Interior RJ marcou presença nas tradicionais Feiras de Exposição Agropecuária de Macaé e Campos. Em cada cidade, nosso elenco viveu de perto a energia do evento, criando momentos de proximidade e interação com o público, que respondeu com carinho e entusiasmo.

No estande, estrategicamente instalado em local privilegiado, visitantes participaram ativamente das ações, registrando fotos, gravando vídeos e compartilhando experiências que reforçam o vínculo de confiança que a emissora mantém com a comunidade.

As feiras também serviram de cenário para a exibição ao vivo do programa Tudo A Ver. Mais do que participar, a RECORD Interior RJ reafirmou seu compromisso de valorizar a cultura regional, apoiar o desenvolvimento econômico e estar presente em ocasiões que fortalecem a identidade e a tradição do interior fluminense.

Publicidade

1 / 5

Divulgação RECORD Interior RJ

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.