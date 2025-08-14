RECORD Interior RJ presente nas feiras Agropecuárias do Norte Fluminense
As feiras também serviram de cenário para a exibição ao vivo do programa Tudo A Ver
A RECORD Interior RJ marcou presença nas tradicionais Feiras de Exposição Agropecuária de Macaé e Campos. Em cada cidade, nosso elenco viveu de perto a energia do evento, criando momentos de proximidade e interação com o público, que respondeu com carinho e entusiasmo.
No estande, estrategicamente instalado em local privilegiado, visitantes participaram ativamente das ações, registrando fotos, gravando vídeos e compartilhando experiências que reforçam o vínculo de confiança que a emissora mantém com a comunidade.
As feiras também serviram de cenário para a exibição ao vivo do programa Tudo A Ver. Mais do que participar, a RECORD Interior RJ reafirmou seu compromisso de valorizar a cultura regional, apoiar o desenvolvimento econômico e estar presente em ocasiões que fortalecem a identidade e a tradição do interior fluminense.
