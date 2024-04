Já está no ar a nova temporada do Sunset RECORD RECORD Interior RJ apresenta um programa especial de verão com cenários deslumbrantes

(Divulgação RECORD Interior RJ)

A nova temperoda do Sunset RECORD chegou com tudo trazendo novidades ao programa mais bonito do interior do estado do Rio de Janeiro.

As belezas naturais e toda diversidade do litoral Fluminense apresentados em 12 programas inéditos. Mas além dos cenários paradisíacos, o Sunset 2024 também promete apresentar as potencialidades turísticas, tradições, regionalismo e curiosidades das cidades.

O primeiro episódio do programa mostrou SAQUAREMA. Um município da Região dos Lagos conhecido pela referência no Surf e no Vôlei. As próximas cidades exploradas serão ARRAIAL DO CABO, SÃO JOÃO DA BARRA, SÃO PEDRO DA ALDEIA, IGUABA GRANDE, CABO FRIO, QUISSAMÃ, RIO DAS OSTRAS, CASIMIRO DE ABREU, ARARUAMA, MACAÉ E CAMPOS.

O programa é exibido aos sábados, às 14:20, com reprise aos domingos, às 09:20.

