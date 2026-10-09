Logo R7.com
RecordPlus
Record Rio Preto

Uma noite de troca de experiências e muito aprendizado!

Estudantes do curso de Publicidade e Propaganda da UNIRP vêm à RECORD Rio Preto para uma aula diferente, mostrando de perto o universo da televisão

Record Rio Preto|Do R7

  • Google News

Adicione como fonte preferencial no Google

Divulgação RECORD Rio Preto

Nesta semana nossa equipe de Marketing e a assistente Comercial apresentaram aos alunos um pouco da rotina de uma emissora.

Com processos, desafios e estratégias das áreas além de um comparativo entre o trabalho de uma agência de publicidade e a dinâmica de uma TV, mostrando as diferenças e as conexões entre esses dois universos da comunicação.


Divulgação RECORD Rio Preto

Uma oportunidade de aproximar os estudantes do mercado de trabalho e mostrar que, por trás de cada conteúdo que chega ao telespectador, existe uma grande equipe, planejamento e estratégia.

Comunicação, conectividade e pessoas, tem a sua cara!

Siga R7 no Google e fique por dentro de tudo que acontece

Seguir no Google

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.