Agroleite: fórum de debates da RICtv | RECORD mostra como o Paraná se tornou líder na produção leiteira brasileira Ric Rural em Pauta, programa da RICtv | RECORD, traz Marcelo Pereira de Carvalho, um dos maiores especialistas no setor, para falar sobre os pontos fortes e os desafios dos Campos Gerais RIC Paraná|Do R7 06/08/2024 - 16h08 (Atualizado em 06/08/2024 - 16h08 ) ‌



Divulgação RICtv Vista aérea da Agroleite 2023, realizada no Castrolanda Expo Center, em Castro, região dos Campos Gerais. (Foto: Jonathan Campos/AEN)

A região dos Campos Gerais do Paraná soma duas características que ajudam a explicar sua liderança na cadeia leiteira brasileira: uma eficiente infraestrutura para negócios e pesquisas, somada à vocação ao cooperativismo conectado aos grandes players do mercado. Essas condições contribuem decisivamente para moldar o perfil de uma região agroleiteira que cresce a “taxas chinesas”. A região que abriga cooperativas como Castrolanda, Frísia, Capal e Witmarsum cresceu 7,3% ao ano, entre 2015 e 2022, na mesma época em que a produção brasileira estagnou, com crescimento de menos de 0,4% ao ano.

A análise é do engenheiro agrônomo pela ESALQ/USP Marcelo Pereira de Carvalho, que neste dia 8 de agosto, das 14 às 16h, vai apresentar os diferenciais e o potencial da cadeia leiteira do Paraná. Ele também vai falar sobre outras variáveis importantes que delimitam esse resultado, como o valor das terras. O palestrante - que é mestre em Ciência Animal (ESALQ/USP), com MBA Executivo Internacional (FIA/USP), além de diretor executivo da AgriPoint e coordenador do MilkPoint - participa da Agroleite, em Castro, a convite do Ric Rural Hub, braço de negócios do conglomerado de comunicação Grupo Ric, o maior em comunicação multiplataforma do Paraná.

Marcelo Pereira de Carvalho estará ao lado de Sérgio Mendes, editor-chefe do programa Ric Rural, juntamente com Ênio Andrade, gerente de Suprimentos Lácteos da Castrolanda Cooperativa Agroindustrial. Também participa do debate Ronei Volpi, presidente da Câmara Setorial do Leite e Derivados do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e presidente da Comissão do Leite da Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária.

O Ric Rural vai ao ar todo domingo na RICtv | RECORD e no canal do YouTube, ressaltando assuntos importantes do agronegócio brasileiro. Para assistir às palestras e ao debate, basta comparecer ao Pavilhão One da Castrolanda Expo Center, às 14h desta quinta, dia 8.

“Na minha visão, ao longo de décadas foi formada toda uma estrutura de suporte que moldou o ambiente de negócios na região, desde pesquisas aplicadas às condições locais, até uma estrutura cooperativista forte e que está conectada com os grandes players do mercado. Mas há algo mais soft: um nível de conflito e ruídos entre os agentes da cadeia muito menor do que em outras regiões”, antecipa Marcelo Pereira de Carvalho.

O Ric Rural em Pauta propôs aos convidados o desafio de avaliar a cadeia leiteira com um olhar especial para o papel da união dos produtores, empresas e cooperativas no desenvolvimento e fortalecimento da atividade. O programa também vai contar tudo sobre a Agroleite, a maior vitrine tecnológica do setor leiteiro da América Latina. O evento técnico ocorre de 06 a 09 de agosto, na Castrolanda Expo Center, prevendo movimentação financeira de cerca de R$200 milhões entre mais de 300 expositores do setor.

Conexões e negócios fechados

A Agroleite tornou-se tradição nos Campos Gerais. Além de todo o conhecimento e laços criados com o evento, a Agroleite apresenta aos visitantes o potencial da produção leiteira local, responsável pelo título de Capital Nacional do Leite.

A troca de contatos e conhecimento é um dos pontos altos do evento que, em sua programação, apresenta uma grande variedade de soluções e produtos disponíveis no mercado para aumentar a rentabilidade da pecuária leiteira, gerando novos contatos e grandes parcerias de mercado e produção.

O networking também ganha força com grandes exposições. Dentre as atividades da edição de 2024 da Agroleite estão a exibição de animais das raças Holandesa (nas variedades preto e branco e vermelho e branco) e Jersey, Torneio Leiteiro, Parque de Forragens, Trilha do Leite e a Rota do Leite, que oferece visitas a propriedades da região.

Serviço

Ric Rural em Pauta - 8 de agosto, 14h, no Pavilhão One do Castrolanda Expo Center. Entrada livre

A programação do Agroleite 2024 é aberta ao público, com entrada e estacionamento gratuitos!

Para saber mais sobre a edição de 2024, acesso o site: www.agroleitecastrolanda.com.br