Balanço Geral e Salsicha são campeões do Troféu Capital da Uva Fina 2024 O melhor programa de TV e o apresentador preferido foram escolhidos pelo voto popular, com participação de mais de seis mil pessoas RIC Paraná|Do R7 11/11/2024 - 17h24 (Atualizado em 11/11/2024 - 17h26 )

Divulgação RIC TV A gerente de jornalismo da RICtv RECORD Maringá, Katia Scanferla, e o apresentador Salsicha exibem os resultados do Troféu Capital da Uva Fina. Foto: Divulgação Grupo Ric

A RICtv RECORD Maringá foi premiada em duas categorias do Troféu Capital da Uva Fina, tradicional premiação da cidade de Marialva que é decidida anualmente pelo voto popular. O Balanço Geral Maringá foi eleito o melhor programa jornalístico na hora do almoço da região de Maringá, com 36,6% dos votos. O programa ficou 12.6 pontos percentuais acima do segundo colocado, o Meio Dia Paraná, da RPCTV.

Já o comunicador Salsicha foi escolhido o melhor apresentador de TV de programa jornalístico, com 45,3% dos votos, contra 23.2% do segundo colocado, Eduardo Santos, da Rede Massa.

Cerca de seis mil pessoas participaram da votação aberta na quinta edição do Troféu Capital da Uva Fina. A premiação será dia 30 de novembro, às 19h30, no Centro de Eventos Vivaro em Maringá, em um jantar para todos os homenageados e convidados especiais.

O Balanço Geral Maringá já havia sido eleito o melhor da região nos anos de 2017, 2018 e 2023. O apresentador Salsicha também é um veterano na preferência popular, exibindo três troféus de votações anteriores.