Cidade Alerta Curitiba bate recorde de audiência nesta segunda-feira (01) e deixa estreia da concorrência para trás Apresentado por Paulo Gomes, o jornalístico da RICtv | RECORD Curitiba lidera o horário há 8 anos. No dia da estreia da concorrência, ficou com 182% mais audiência

Divulgação RIC tv Paulo Gomes no comando do Cidade Alerta da RICtv Record Curitiba: há 8 anos liderando o jornalismo do fim de tarde.

Programa jornalístico focado em reportagens policiais e investigativas, além de grandes coberturas, o programa Cidade Alerta Curitiba há 8 anos domina o jornalismo de fim de tarde, sendo vice-lider isolado. No mês de junho, alcançou a maior média histórica de audiência, 149% maior que seu principal concorrente na faixa horária das 18 às 19h20, de segunda a sexta.

Ontem, segunda-feira (01/07), números Kantar Ibope mostraram que o Cidade Alerta obteve média de 6,4 pontos, atingindo pico de 9,4 pontos de audiência, o que representa 182% acima do resultado da emissora 3ª colocada - justamente quando estreou o apresentador Eleandro Passaia na Massa/SBT. Com isso, o programa alcançou Cidade Alerta alcançou mais de 262 mil pessoas em Curitiba e Região Metropolitana.

À frente desse sucesso, está o apresentador Paulo Gomes, figura emblemática na televisão paranaense, conhecido por seu carisma, dedicação e comprometimento com a verdade.

Como apresentador do Cidade Alerta na RICtv | RECORD Curitiba, Paulo se destaca pela capacidade de abordar temas complexos e sensíveis com clareza e empatia, conquistando a confiança e a admiração dos telespectadores. Com uma carreira consolidada no jornalismo, ele se tornou uma referência no Paraná, sendo respeitado pelo profissionalismo e integridade.

A “Patrulha do Consumidor”

Um dos destaques do Cidade Alerta é o quadro “Patrulha do Consumidor”, uma batalha pessoal e profissional de Paulo Gomes, que há 17 anos dedica-se a proteger os direitos dos cidadãos e solucionar problemas enfrentados no dia a dia. Formado em Direito, ele se tornou procurador do estado do Paraná com apenas 23 anos de idade. Na Procuradoria, chamou a atenção da mídia ao denunciar casos de corrupção e de injustiça que obtiveram repercussão nacional.

O quadro tem como objetivo principal ser uma ponte entre os consumidores e as empresas, buscando sempre uma resolução justa e rápida para os conflitos apresentados. Além disso, o quadro também educa e informa os telespectadores sobre seus direitos e deveres, promovendo um consumo mais consciente e responsável. O apresentador aborda desde questões como cobranças indevidas e contratos abusivos até falhas na prestação de serviços e produtos com defeito.

“Desde 2016, o alcance do Cidade Alerta foi em média 58% maior do que o do nosso concorrente nessa faixa horária. Isso me faz acreditar que estamos no caminho certo. Nem se trata da competição em si, mas do reconhecimento da audiência de que o programa presta um serviço essencial para a comunidade, capaz de mudar a realidade de quem precisa e de trazer novas perspectivas de relacionamentos, baseados na confiança e na honestidade”, diz Paulo Gomes.

Sobre o Grupo Ric

Fundado na década de 1980 por Mário Petrelli e o filho Leonardo Petrelli, o Grupo Ric é um dos maiores grupos de comunicação do Paraná e o único a atuar com produtos multiplataforma que alcançam audiências complementares. Desde o perfil de público mais simples ao mais exigente, crítico e de maior poder aquisitivo, todos os paranaenses podem ser impactados por um de seus produtos de comunicação.

Os canais de distribuição do Grupo são formados por quatro emissoras de TV afiliadas à Rede RECORD - RICtv | RECORD Curitiba, RICtv | RECORD Maringá, RICtv | RECORD Londrina e RICtv | RECORD Oeste -, cobrindo 99% do território paranaense; as rádios Jovem Pan FM Curitiba, Jovem Pan FM Ponta Grossa, Jovem Pan FM Cascavel e Jovem Pan Folha FM Londrina; mais as rádios Jovem Pan News Curitiba, Jovem Pan News Londrina, Jovem Pan News Maringá e Jovem Pan News Foz do Iguaçu; o Portal Ric; as plataformas TOPVIEW, de estilo de vida, e Grands por Reinaldo Bessa, sobre sociedade e negócios.

Além disso, o Grupo Ric presta serviços de produção audiovisual e marketing de relacionamento para o mercado por meio de suas unidades de negócios: Ric Podcast, Ric Lab, Ric Rural Hub e Ric Play. A Quintal Ventures responde pelo investimento em startups inovadoras, a JOY Eventos atua no setor de entretenimento e o braço social é atendido pelo Instituto Ric.