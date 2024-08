Convenção Repense traz conceito de cliente-centrismo alinhado à entrega multiplataforma de conteúdo Diretores da área comercial da RECORD levam cases nacionais e reforçam apoio ao maior grupo de comunicação multiplataforma do Paraná RIC Paraná|Do R7 21/08/2024 - 10h09 (Atualizado em 21/08/2024 - 10h19 ) ‌



Divulgação RIV TV

A Convenção Repense mobilizou os profissionais das áreas de vendas, conteúdo, marketing, tecnologia e administrativo financeiro do Grupo Ric, no fim de semana, num grande encontro em Foz do Iguaçu, na tríplice fronteira do Brasil com o Paraguai e a Argentina. A programação de palestras e debates foi aberta por André Dias, Superintendente de Rede da RECORD, que reforçou o apoio da rede nacional em todas as frentes de trabalho do maior grupo paranaense de comunicação multiplataforma, liderado pelo empresário Leonardo Petrelli.

Dois grandes nomes nacionais da área de vendas levaram sua experiência e conhecimento para as plenárias. Gustavo Malavota falou sobre “Cliente Centrismo”, mostrando a importância de que todas as áreas da empresa desenvolvam suas estratégias tendo como ponto central o cliente, suas necessidades e interesses. O palestrante e empresário é cofundador do Grupo Mola, fundador do Instituto Vendas e CEO da Salesforce. Professor universitário, com mais de 15 anos de experiência em vendas, liderança e gestão, capacitou mais de 100 mil profissionais e atendeu mais de 2.500 empresas.

Já o mentor de vendas mais contratado do Brasil, Thiago Concer, líder do movimento “Orgulho de ser vendedor” e cofundador do Sales Clube, apresentou um workshop de vendas, com cases nacionais de grande impacto. Com quase duas décadas de experiência, já treinou mais de 150 mil vendedores e é autor dos best-sellers “Vendedor Bonzinho Não Fica Rico” e “Vendas Não Ocorrem Por Acaso”.

Cases inspiradores

‌



Vários exemplos de ações comerciais nacionais, com aplicabilidade local, foram apresentados em palestras inspiradoras de Claudio Barres, diretor comercial na RECORD e Paulo Itabaiana, diretor de comercialização multiplataforma na RECORD.

“Não deixe as certezas atrapalharem o seu crescimento profissional” foi o principal chamado feito pela convenção ao time que responde pelas estratégias e pelo dia a dia das quatro emissoras da RICtv|RECORD, das oito emissoras da rádio Jovem Pan no estado, além de portais, revista e canais digitais.

Ao saudar os participantes, o presidente do Grupo Ric, Leonardo Petrelli, destacou a importância do movimento Repense, lançado em 2023 pela empresa para provocar novas reflexões no mercado publicitário paranaense, desafiando-o a fazer diferente com um olhar multiplataforma para a comunicação de marca. “Repensamos até a nossa Convenção de Vendas. Trabalhamos para conectar todas as áreas, dominar os nossos produtos, conhecer profundamente os nossos clientes, e, juntos, impulsionar o crescimento do Grupo Ric”, disse.