Mais de 60 projetos multiplataforma estão no calendário 2025 do Grupo Ric A grade de oportunidades crossmídia apresentada ao mercado durante o Repense inclui a transmissão do Brasileirão e da Copa do Brasil RIC Paraná|Do R7 22/11/2024 - 09h36 (Atualizado em 22/11/2024 - 09h36 )

RIC tv Emmanuel Publio Dias, Cleber Mata, Carlos Rosenmann e Emanuelle Ramalhete Henche, com Laila Sol, em painel sobre o papel do marketing na comunicação pública e privada, durante o Repense. (Foto de Marcos Vinicius)

Pelo menos 60 projetos multiplataforma de grande audiência e engajamento preenchem o calendário 2025 do Grupo Ric. Eles foram desenhados como oportunidades para as marcas falarem com seus públicos de forma estratégica e customizada. Uma das novidades é a programação esportiva: com a RICtv | RECORD, o Grupo Ric vai ser a casa do futebol no Paraná, no ano que vem, transmitindo os jogos do Brasileirão, da Copa do Brasil e do Paulistão. O Paranaense também será transmitido pela Jovem Pan.

A equipe esportiva da RECORD para cobertura dos campeonatos nacionais estará sob o comando do narrador Cleber Machado, com comentários de Muller, Maurício Noriega e Dodô, e as participações de Paloma Tocci e Duda. No Paraná, as quatro rádios Jovem Pan News em Curitiba, Londrina, Maringá e Oeste vão formar a maior equipe de jornalismo esportivo do estado, liderada por Linhares Júnior.

Serão 213 jogos transmitidos, com mais de 9 mil entregas publicitárias em rádio e TV, além de 23 milhões de impressões no digital. Há cotas de patrocínio ainda em aberto.

As novidades foram apresentadas pelos executivos Carlos Aros e Marcelo Requena, que respondem pelas diretorias de Conteúdo e Mercado do Grupo Ric, durante o evento Repense Ric, na Aldeia Coworking em Curitiba.

A head de growth marketing Laila Sol também apresentou dados sobre o crescimento da audiência em TV aberta e rádio. No segundo quadrimestre do ano, houve um aumento de 4% na audiência sobre o primeiro. Laila ainda falou sobre como as plataformas digitais se integram aos aparelhos de TV conectada e a novas mídias de áudio, o que torna imperativo que as campanhas de marketing e publicidade sejam cada vez mais crossmídia.

Repense provoca o mercado

O Repense é a marca dos eventos promovidos pelo Grupo Ric para provocar reflexões e mudanças no mercado publicitário. Nesta edição, destacou-se a visão de Emmanuel Publio Dias, ex-conselheiro e ex-vice-presidente da ESPM, um dos gigantes da comunicação brasileira.

Junto com ele esteve o secretário de estado da Comunicação do Paraná, Cleber Mata, que abordou os desafios e oportunidades da comunicação pública. “Eu acredito muito em ativações cirúrgicas, sendo disruptivo e inovando. Não dá mais pra ser protocolar. Ano passado fizemos uma ação inesquecível na Time Square com o Grupo Ric”, destacou Mata.

A head de marketing da Britânia e da Philco, Emanuelle Ramalhete Henche, contou como as empresas estão transformando o mercado brasileiro de eletros e falou sobre a parceria com o Grupo Ric. “Temos o Grupo Ric como um parceiro que trabalha a estratégia de comunicação crossmídia conosco, não apenas vendendo um produto. Discutimos o melhor cenário, o melhor programa, o melhor merchan, para nos comunicarmos com nosso público. Nosso presidente César Buffara nos desafiou a estar ainda mais presentes no mercado e hoje somos líder nacional, olhando para a estratégia 360, mas a partir da televisão, que é o canal mais importante, o que gera mais alcance”, disse a head de marketing da Britânia e da Philco, Emanuelle Ramalhete Henche.

Carlos Rosenmann, diretor comercial e de mkt do Grupo Avantti, falou sobre as estratégias que constroem resultados no marketing do mercado imobiliário. E lembrou o papel estratégico do Grupo Ric no desenho de uma campanha multiplataforma para vender o Reserva Barigui, que ele reputa ser o maior empreendimento do Sul do Brasil e o maior já lançado no Paraná.

“O Grupo Ric me ajudou a validar os conceitos da campanha de lançamento, que inclusive ganhou o Top de Marketing da ADVB/PR em 2022, de empreendimento imobiliário que não mostrou prédio. A gente vendeu só sensações: a melhor vista da cidade será sua, more a poucos metros do parque, abra a janela e sinta sua vida no verde…”, revelou Rosenmann.

Um workshop especial sobre novas mídias reuniu Eduardo Guidi, falando sobre OD drive, e Bruno Pacheco, da Zedia, sobre TV 3.0.

Projetos em todas as áreas

O calendário de ações de marketing e publicidade do Grupo Ric se desdobra em pelo menos mais 11 áreas, incluindo agronegócio, arquitetura, negócios, datas importantes, festas, gastronomia, pets, marketing de experiência, marketing de influência, eventos e ações de cunho social. Estão programadas ativações especiais para sete datas essenciais para o varejo, desde o aniversário da capital, passando pelo mês da mulher, dia dos namorados, dia dos pais, dia da criança, black friday e Natal.

Setor mais importante da economia paranaense, o agronegócio terá cobertura intensa dos programas Ric Rural e Ric Séries, que devem alcançar 8 milhões de pessoas. Com a RICtv e a Jovem Pan News, o Grupo Ric estará presente nas principais feiras do estado: Show Rural Coopavel, Expo Londrina, Expoingá e Agroleite.

O Prêmio Orgulho da Terra ganhará sua quinta edição. A premiação anual já é o evento mais aguardado no calendário do setor, tendo alcançado 13 milhões de pessoas, com 110 milhões de impactos. Em quatro anos, mais de 80 produtores de mais de 40 cidades foram premiados por suas boas práticas de agricultura sustentável nos aspectos social, ambiental e econômico.

Ainda no ambiente de negócios, novos produtos e programas entram no calendário, como o recém-lançado podcast Made in Paraná, que se soma a outras oportunidades de conexão no mundo dos negócios, como a parceria com o clube de negócios World Trade Center Curitiba, e os prêmios Mais Saúde e Personalidades da TOPVIEW, entre outros. O Circuito Palestras Jovem Pan News promoverá encontros mensais com líderes, empresários, estudantes e profissionais autônomos para debater temas essenciais para o futuro do estado e do país.

Experiência e influência

As ações de marketing de experiência programadas incluem campanhas ecológicas como o Jogue Limpo e a Arena Mundo Ric que em 2025 traz a temática Jardim de Verão. A maior Arena em 15 anos, na Praia Brava de Caiobá, vai oferecer lazer e serviços aos veranistas. Serão mais de 40 ativações, que devem alcançar 3,5 milhões de pessoas.

O verão também terá ações subindo a Serra, com um projeto que envolverá parques de Curitiba durante 30 dias, e o Verão da Jovem Pan FM durante 74 dias na capital, Londrina, Ponta Grossa e Maringá.

Na área do marketing de experiência, a Jovem Pan FM vai realizar ações de grande engajamento popular, como a Caça ao Tesouro e a Nerd Week da Pan.

O Prêmio Influenciador da Jovem Pan está garantido no calendário de 2025, após uma estreia estrondosa em 2024, com mais de 25 mil votos computados em 12 categorias premiadas.

Na gastronomia, o Festival Gastronômico da Pan e o Prêmio Destaque Abrasel e TOPVIEW serão realizados em março e novembro. Uma novidade será o documentário À Mesa, para celebrar os 150 anos da imigração italiana no Brasil.

Os pets seguem no radar do Grupo Ric, com a tradicional Cãominhada da Jovem Pan FM, que rende 9 milhões de impactos a cada ano, e a novidade do reality show Esperto pra Cachorro.

Em eventos, a Joy lança a novidade da Festa Junina de Curitiba, trazendo atrações de fora, e promove novas edições do já tradicional Lendaa, festival de música eletrônica realizado em Morretes, e nova jornada do FIH2 - Festival Internacional de Danças Urbanas.