Ric Friday terá programas especiais na RICTV | RECORD, com ofertas crossmídia na TV aberta, TV conectada, redes sociais e sites

Os consumidores paranaenses viverão uma experiência interativa nas suas compras com a Ric Friday, programação multiplataforma que vai aproximar marcas e público nesta sexta e sábado. Além de apresentar a publicidade do cliente dentro dos programas ao vivo de sexta-feira (13h30 às 15h30) e de sábado (12h45 às 13h15), na RICtv | RECORD, a campanha chegará ao público pela RICtv Conectada, em vários formatos interativos, com link direto para o site do vendedor. Também haverá a cobertura do portal Ric.com.br.

Os apresentadores Cecilia Comel e Colemar Junior comandam a Ric Friday, que terá uma programação dividida em blocos, combinando estúdio, quadros de storytelling e links ao vivo diretamente dos estabelecimentos participantes. Durante o programa, eles vão apresentar as marcas e conectar o público às ofertas exclusivas. Além disso, vídeos especiais contarão histórias envolventes sobre os produtos e serviços em destaque, transformando anúncios em experiências marcantes. Essa abordagem garantirá uma experiência imersiva, destacando os diferenciais de cada cliente e fortalecendo a conexão com a audiência.

“Vamos apresentar conteúdos especiais com linguagem e formato adequados ao perfil da programação da RICtv | RECORD e com viés de entretenimento. Nossa proposta é evoluir do tradicional merchandising de bancada para um storytelling que gere engajamento e permita que nossa audiência escolha as melhores oportunidades de compras” diz Carlos Aros, diretor de Produto, Conteúdo e Convergência do Grupo Ric.

A previsão é de superar os 6,6 milhões de impactos no público gerados em 2023. Para isso, o Grupo Ric fez levantamentos prévios para entender as tendências do consumidor e ajudar os anunciantes na seleção estratégica dos itens que estarão em oferta. As enquetes foram realizadas em em todo estado, pela RICtv Conectada, cuja tecnologia é fornecida pela Zedia, parceira do Grupo Ric.

Enquetes de intenção de compra com um clique na TV

Usando o controle remoto, diretamente pela RICtv Conectada, os telespectadores foram convidados a responder a um questionário sobre suas intenções de compra. O resultado mostrou que 32% das pessoas pretendem gastar na black friday 2024, e destas 34,60% pretendem comprar acima de R$ 1 mil. Televisores, celulares, computadores e eletrodomésticos estão na preferência dos consumidores.

O coordenador de mídia do Grupo Ric, Cassio Luciw, explica que as respostas ajudaram a RIC Friday 2024 a criar formatos focados em conectar as marcas com os telespectadores. “Criamos jornadas interativas em que o consumidor decide na hora o que vai comprar, bastando clicar sobre o anúncio que aparece na tela, o que aumenta o engajamento e as conversões das campanhas. Tudo isso é baseado em inteligência de mercado e ao final da ação os clientes também poderão entender quais produtos tiveram melhor performance”, diz.

“Os formatos interativos de publicidade na TV geram nove vezes mais intenção de compra do que outros anúncios sem interação. E são 25% mais lembrados”, diz Anderson Souza, diretor regional multiplataforma de Curitiba, do Grupo Ric. Cinco grandes clientes compraram cotas de patrocínio da Ric Friday: Daju, Multiloja, Ventura Shopping, Mini Preço e Rei dos Salvados.