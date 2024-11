RICtv RECORD entrega Prêmio Orgulho da Terra a 19 produtores do Paraná pelos melhores exemplos de sustentabilidade em 2024 Evento destacou as boas práticas agrícolas entre mais de 60 indicados por técnicos do estado RIC Paraná|Do R7 13/11/2024 - 17h36 (Atualizado em 13/11/2024 - 17h36 ) twitter

Divulgação RIC TV Paraná

Os melhores exemplos de boas práticas sustentáveis, cultivados no campo paranaense em 2024, foram premiados na noite desta terça-feira, em Curitiba, com o Troféu Prêmio Orgulho da Terra, entregue a 19 produtores de diferentes categorias e de todas as regiões do Paraná. O troféu de Personalidade Agrícola do Ano coube a José Roberto Ricken, presidente do Sistema Ocepar, que reúne as cooperativas do estado.

Ao agradecer a homenagem, Ricken destacou a importância da união dos três parceiros que realizam o prêmio anualmente - IDR-Paraná (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná), Sistema Ocepar e Grupo Ric -, demonstrando como o trabalho compartilhado eleva o agronegócio paranaense. “O IDR-Paraná promove pesquisa e extensão do atendimento aos produtores, proporcionando que eles avancem tecnicamente. As cooperativas têm a missão de organizá-los tecnicamente para que tenham mais renda e conquistem melhor condição pessoal, familiar e social. E o jornalismo do Grupo Ric conta as histórias de cada produtor e espalha os bons exemplos para um público formado por milhões de pessoas.”

Representando o governador Carlos Massa Ratinho Jr., o secretário de estado da Fazenda, Norberto Ortigara, exaltou a importância do Prêmio Orgulho da Terra para a renovação do espírito empreendedor, desbravador e inovador dos agricultores, das pequenas e médias agroindústrias, das grandes cooperativas e das grandes empresas. “Todos são parte do mesmo esforço e da mesma essência. Queremos continuar a ideia de ser o supermercado do mundo, fornecendo produtos com valor agregado, fazendo mais e melhor, com menos recursos para o ambiente e para o bolso.”

Paraná é nota A em pagamentos

‌



Durante o evento de premiação realizado na sede do IDR-Paraná, seguido de jantar para os homenageados, Ortigara anunciou em primeira mão que o Paraná acabara de receber a nota A na avaliação sobre a Capacidade de Pagamento dos Estados e Municípios (Capag), métrica da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) que classifica a capacidade dos estados brasileiros de honrar seus compromissos financeiros.

“A Gapag A reconhece nossa solidez financeira e fiscal, permite que a gente negocie juros menores, mostra que estamos administrando o estado com visão estratégica, com o pé no acelerador para superar velhos entraves que roubam a margem dos produtores rurais”, comemorou o secretário.

‌



Desafio da competitividade

O secretário da Agricultura Natalino Avance de Souza observou que os exemplos de sustentabilidade econômica, social e ambiental precisam da visibilidade proporcionada pelo Prêmio Orgulho da Terra, já em sua quarta edição. “Nossas melhores práticas agrícolas estão invisíveis lá no campo, no trabalho diário de quem produz alimentos para o mundo. Temos que espalhar esses exemplos de produção sustentável, que não tem nada de antagônico com competitividade. Esse é o desafio da melhor agricultura que temos no Brasil. O Paraná ocupa uma pequena parte da área nacional mas é um gigante na produção de grãos, proteína animal, madeira, hortifruti, mel, além de exportar para 154 países”, disse Natalino.

‌



Para o diretor-presidente do IDR-Paraná, Richard Golba, o Prêmio Orgulho da Terra valoriza a sustentabilidade na agricultura. “O produtor rural consciente sabe fazer do jeito certo e produzir com responsabilidade ambiental. Ao premiarmos estes agricultores estamos mostrando o quanto isso é possível e incentivando todos os produtores.”

Dar visibilidade à riqueza da produção paranaense é justamente um dos principais objetivos do Prêmio Orgulho da Terra. “Como grupo de comunicação, o Grupo Ric tem a missão conectar pessoas e contar suas histórias para que elas inspirem outras pessoas. Acreditamos no jornalismo e em projetos colaborativos, que têm a capacidade de iluminar aquilo que é regional, que é do Paraná , que gera desenvolvimento.”, explica Leonardo Petrelli, presidente do Grupo Ric, que idealizou o Prêmio Orgulho da Terra há quatro anos.

Nos próximos domingos, o programa Ric Rural vai apresentar reportagens especiais sobre todos os produtores premiados. O jornalista Sérgio Mendes, editor do programa, percorreu mais de 8 mil quilômetros para contar todas as histórias. O programa vai ao ar nas manhãs de domingo pela RICtv RECORD e também pode ser visto no canal do YouTube.

Os premiados foram escolhidos por uma comissão formada por representantes da Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento do Paraná (Seab), do Sistema Federação da Agricultura do Paraná (FAEP-SENAR-PR), da Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (Adapar) e da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Paraná (Fetaep). Eles escolheram entre 60 nomes indicados os mais representativos em cada segmento da agropecuária. O Prêmio Orgulho da Terra foi realizado com a participação de várias instituições: apresentação da Coamo, patrocínio do Banco do Brasil, C. Vale e Embio, apoio de Globoaves e Alpha Fish e do Hotel Petras.

Divulgação RIC TV Paraná