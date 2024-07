RIC Paraná |Do R7

RICtv | RECORD Londrina homenageia profissionais de mídia Mais de uma centena de profissionais da região norte do Paraná celebraram com feijoada e roda de samba

Divulgação RIC tv

A RICtv | RECORD Londrina celebrou o Dia do Mídia com um evento especial para todos os profissionais de mídia da cidade e região. A comemoração incluiu uma deliciosa feijoada e samba!

Uma feijoada animada por uma roda de samba da melhor qualidade reuniu mais de 100 profissionais, entre eles donos de agências, especialistas em mídia e marketing de empresas.

A celebração contou também com a presença do elenco de apresentadores locais, além de um vídeo do casting nacional que foi exibido durante o evento.

O evento brindou ao sucesso de cada campanha, que é reflexo do talento de cada profissional de mídia.