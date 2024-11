RICtv | RECORD promove debates entre candidatos que disputam o segundo turno em Curitiba e Londrina “Banco de tempo” permitirá confronto direto entre os postulantes ao cargo de prefeito, que será transmitido simultaneamente pela rádio Jovem Pan News RIC Paraná|Do R7 14/10/2024 - 15h50 (Atualizado em 14/10/2024 - 16h35 ) twitter

Divulgação RIC tv A jornalista Manuella Niclewicz comandou o debate do primeiro turno realizado pela RICtv Record Curitiba (Foto de Igor Corrêa).

A RICtv | RECORD fará debates com os candidatos a prefeito no segundo turno em Curitiba e Londrina, neste sábado, 19, às 21h, com transmissão também pela rádio Jovem Pan News. O formato permitirá que os candidatos possam se confrontar diretamente, fazendo perguntas uns para os outros. A mediação será dos jornalistas Marc Sousa, em Curitiba, e Gustavo Parra, em Londrina.

Os debates reunirão os candidatos Cristina Graeml (PMB) e Eduardo Pimentel (PSD) em Curitiba. Já em Londrina, o confronto será entre Professora Maria Tereza (PP) e Tiago Amaral (PSD).

“Com dinâmica mais ágil e formato que permite o embate direto, com exposição de ideias de forma mais objetiva e clara pelos dois candidatos, os debates que estamos propondo certamente vão ajudar os eleitores a conhecer melhor as propostas de cada um para administrar a cidade. E contribuir para que o voto esteja alinhado às expectativas”, diz o jornalista Carlos Aros, diretor de Conteúdo do Grupo Ric.

Formato inovador

‌



O debate do segundo turno usará o mecanismo do “banco de tempo”. Os candidatos começam o bloco com o mesmo tempo no cronômetro. Conforme vão falando, o relógio é disparado. No 1º e 3º blocos, cada candidato começa com 10 minutos, que devem ser usados para perguntar, responder, debater e comentar. No 2º e 4º blocos, haverá duas rodadas de 10 minutos (5 minutos para cada candidato) para debate sobre um tema sorteado pelo mediador. No quarto bloco será possível fazer as considerações finais também.

Os debates realizados antes do primeiro turno reuniram os candidatos das siglas com representação no Congresso Nacional. O encontro durou duas horas e meia e foi marcado pela apresentação de propostas e ideias. Ganharam destaque os radares que medem a velocidade do trânsito, a construção do metrô na capital, a redução do preço da passagem do transporte coletivo, e as filas para vagas em creches e para as consultas médicas especializadas.

O debate da capital garantiu à RICtv | RECORD Curitiba o primeiro lugar em audiência no horário, com 26 minutos de liderança entre o público masculino, 25% acima da concorrência. Foram 8,1 pontos de pico de audiência e 110 minutos de engajamento, segundo dados da Kantar Ibope Media e Instar Analytics.