Série documental sobre a Bacia do Paraná estreia na RICtv | RECORD Em dez episódios e linguagem cinematográfica, documentário retrata a partir deste sábado, 3, as relações entre as pessoas e os rios paranaenses RIC Paraná|Do R7 31/07/2024 - 15h40 (Atualizado em 31/07/2024 - 15h40 )



Divulgação RICtv Arco-íris sobre as Cataratas do Iguaçu, na fronteira entre Brasil e Argentina, um dos destinos da série RIOS. (Foto de Eduardo Moody)

Uma perspectiva inédita dos rios do Paraná e sua relação ambiental, social e econômica com os paranaenses ganha a tela da RICtv | RECORD em todo o estado, com a estreia da série “RIOS Paraná”, neste sábado, 3 de agosto. O documentário foi produzido com linguagem cinematográfica e é apresentado pelo Grupo Ric juntamente com a produtora Têm Dendê, referência brasileira em audiovisual, em coprodução com a Papa Jaca Filmes.

Em dez episódios, RIOS Paraná traz o olhar do premiado fotógrafo especialista em natureza Eduardo Moody sobre a relação entre o homem e o meio ambiente, mostrando interações sociais, ambientais e econômicas das pessoas com as águas abundantes da Bacia do Paraná, uma das maiores bacias hidrográficas da América do Sul.

A série tem dez episódios que serão exibidos aos sábados às 13h30 pela RICtv | RECORD Curitiba, e às 13h pelas emissoras RICtv | RECORD Londrina, Maringá e Cascavel. O documentário se desdobra ainda em conteúdos multiplataforma. A RICtv vai aprofundar a temática da série produzindo pílulas de informação sobre questões como consciência ambiental, energia, abastecimento, economia e agronegócio. As pílulas também estarão na nas rádios Jovem Pan FM e Jovem Pan News, assim como nos meios digitais do Grupo Ric, como o portal ric.com.br e as redes sociais.

Divulgação RICtv

Um presente para o Paraná

“O Paraná é um estado banhado por grandes rios. O paranaense tem fartura de água potável, de energia e de alimentos. Mas não só: sua identidade se forma a partir dessa convivência com as águas de rios como o Iguaçu e o Paraná, entre tantos outros”, observa Leonardo Petrelli, presidente do Grupo Ric. Cineasta de formação pela Grossmont College em San Diego, Califórnia (EUA), Petrelli destaca que a série usa a estética cinematográfica para desbravar estas relações, conhecer os sentimentos envolvidos, entender como agir para proteger o ambiente natural e, por consequência, o homem que vive nele. “A série RIOS é um trabalho documental primoroso que tem muito a dizer para o nosso público. É um presente para o Paraná”, acrescenta.

No Paraná, a série tem o patrocínio da Itaipu Binacional, empresa que opera a hidrelétrica localizada no Rio Paraná, na fronteira entre o Brasil e o Paraguai, e que está completando 50 anos. “A água é essencial para a vida, além de ser nossa matéria-prima na geração de energia. Mas, muitas vezes, os rios, córregos e lagos são negligenciados, sofrem poluição e, às vezes, acabam até desaparecendo. Na Itaipu, nosso trabalho com as comunidades e as bacias hidrográficas é um dos pilares de atuação socioambiental. Por isso, vimos nesta série uma oportunidade de conscientizar e informar a população paranaense sobre a importância crucial da água e consequentemente dos rios”, afirmou Ana Paula Hedler, chefe da Assessoria de Comunicação Social da Itaipu.

Mergulho nas águas dos rios paranaenses

O projeto aborda questões socioambientais, da sustentabilidade e da economia, a partir da relação das comunidades com os rios que percorrem uma das maiores bacias da América do Sul, passando pelo Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai. Ao longo dos 45 minutos de cada episódio, as vivências com os rios são acompanhadas pela equipe e pelo público.

Em RIOS Paraná, a série apresenta uma estética mais cinematográfica e convida o telespectador a fazer parte da história, acompanhando de perto os percursos e desafios de conhecer trajetórias muito diversas e às vezes inóspitas. “Foram dias maravilhosos, pegamos muita chuva e muito sol, estivemos em um dos melhores ciclos das Cataratas do Iguaçu, sem falar nas lindas histórias que tenho certeza de que quem assistir vai se encantar”, comenta um dos diretores do projeto, Athos Muniz.

Entre outros cenários, RIOS Paraná vai explorar o Parque Estadual de Vila Velha, às margens do Rio Tibagi. Também mostrará a diversidade étnica e cultural de suas margens, incluindo Londrina e Maringá. Da vizinhança de Cianorte, às margens do Rio Ivaí, em que a indústria de confecção movimenta a economia, os cineastas vão até o Museu Sete Quedas. A Hidrelétrica de Itaipu, líder mundial na produção de energia limpa e renovável, integra o destino final de Eduardo Moody em RIOS Paraná, após mostrar a fauna e a flora do Rio Iguaçu, que corre na direção Oeste, até desaguar nas águas do Paraná.

Rios tem apresentação do fotógrafo Eduardo Moody, direção de episódios de Athos Muniz e Walquíria Hamu, direção geral de Vânia Lima, que também assina o argumento original da série. Os roteiros são de Ailly Cavalcanti, Suzana Aguiar e Pedro Henrique, a produção executiva é de Keyti Souza e Bruno Ramos, direção de fotografia de Cláudio Antônio e William Costa. Em uma primeira temporada, a série revelou a Bacia do Atlântico Norte, no Maranhão e foi exibida pela Tv Difusora, Record News e SmithSonian.