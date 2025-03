1,57 milhões de utentes sem médico de família Fala Portugal|Fala Portugal 27/03/2025 - 15h18 (Atualizado em 27/03/2025 - 15h18 ) twitter

Ha mais 36 mil utentes sem medico de familia do que havia há um ano. O governo justifica o aumento com a subida do número de inscritos nos centros de saúde. Mais de 120 mil pessoas do que em fevereiro de 2024.