23 toneladas de cocaína apreendidas em 2024 Fala Portugal 20/03/2025 - 16h19

A Polícia Judiciária admite estar preocupada com o tráfico altamente organizado de cocaína cada vez mais presente em Portugal e fala mesmo nas organizações criminosas como verdadeiras multi-nacionais do crime. Só no ano passado, foram apreendidas mais de 23 toneladas de cocaína no país, a quantidade mais elevada desde 2006.