A procura pela juventude eterna Fala Portugal|Fala Portugal 19/07/2024 - 08h41 (Atualizado em 19/07/2024 - 08h41 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A população está cada vez mais disposta a tudo para ter uma melhor versão de si própria. Os procedimentos estéticos estão ao rubro e o fenómeno é global. E será que as redes sociais influenciam os procedimentos estéticos? Na reportagem especial desta semana, mostramos-lhe até onde as pessoas estão dispostas a ir na “Procura pela juventude eterna”. Avisamos que as imagens que se seguem podem chocar os espectadores mais sensíveis.