Aldeia sem Multibanco no Alentejo Fala Portugal|Fala Portugal 16/10/2024 - 13h39 (Atualizado em 16/10/2024 - 13h39 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

No interior do Alentejo, há uma aldeia que está sem multibanco há mais de um ano. Uma realidade que acontece em várias aldeias do interior do país. No caso dos habitantes de Figueira e Barros, a autarquia disponibiliza uma carrinha uma vez por mês para levar os idosos ao multibanco mais próximo.