Alentejo e Algarve estão em seca severa Fala Portugal|Fala Portugal 20/08/2024 - 13h10 (Atualizado em 20/08/2024 - 13h10 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Por causa do calor e da falta de chuva, as regiões do Alentejo e do Algarve estão em seca severa. Os dados do IPMA mostram que o mês de julho foi o mais quente dos últimos 100 anos, com uma onda de calor em Trás-os-Montes.