Alterações na habitação O Governo anunciou alterações na habitação e alojamento local, mas as reações foram divergentes

Alto contraste

A+

A-

O Governo anunciou alterações na habitação e alojamento local, mas as reações foram divergentes. Sobre as mudanças no alojamento local, o presidente da ALEP fala de decisões positivas e há muito esperadas. Já sobre os benefícios para quem aluga casa a mais de 100 quilómetros da residência, o secretário-geral da FENPROF fala numa ideia muito limitada.