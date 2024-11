Ânimos exaltados no Bairro do Vale Fala Portugal|Fala Portugal 14/10/2024 - 13h57 (Atualizado em 14/10/2024 - 13h57 ) twitter

Os ânimos continuam exaltados no Bairro do Vale, em Lisboa, onde há uma semana aconteceu o triplo homicídio. As casas do principal suspeito dos crimes e da família foram vandalizadas.