Antigo militar da força aérea decide ser barbeiro Hoje percorre as aldeias do concelho com a sua barbearia ambulante

Alto contraste

A+

A-

No Gente Com Bom Interior desta semana vamos até Mação, no distrito de Santarém, conhecer a história de um antigo militar da força aérea que há 10 anos decidiu ser barbeiro. Hoje percorre as aldeias do concelho com a sua barbearia ambulante.