Aumento do suplemento militar Fala Portugal|Fala Portugal 29/07/2024 - 11h24 (Atualizado em 29/07/2024 - 11h24 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O Governo decidiu avançar já com a redução do IRS. As novas tabelas de retenção na fonte, que vão refletir a redução de taxas do IRS, entram em vigor já em setembro e com retroativos. Em Conselho de Ministros, o Executivo aprovou um novo pacote de medidas para a carreira militar. As Forças Armadas vão ter uma subida de 300 euros no suplemento de missão.