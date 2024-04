Fala Portugal |Do R7

O presidente da Câmara do Funchal, Pedro calado e outros dois empresários foram detidos na sequência de uma megaoperação da PJ. Em causa estão suspeitas de corrupção, participação económica em negócio, prevaricação, abuso do poder, entre outros crimes, em negócios de muitos milhões de euros. O presidente do governo regional da Madeira, Miguel Albuquerque, também é visado na investigação.