Buscas por peças do helicóptero no Douro
03/09/2024 - 14h31



Já terminaram as buscas no rio Douro. Os mergulhadores localizaram a cauda do helicóptero, que caiu na sexta-feira, assim como alguns equipamentos eletrónicos. Peças que são essenciais à investigação.