Cadáver de mulher encontrado no rio Trancão Fala Portugal|Fala Portugal 04/02/2025 - 15h40 (Atualizado em 04/02/2025 - 15h40 )

Um cadáver foi encontrado na tarde do passado domingo, num braço do rio Trancão, no concelho de Loures. O corpo é de uma mulher, que não tinha qualquer identificação.