Cães da Serra da Estrela: os guardiões da montanha Fala Portugal|Fala Portugal 06/09/2024 - 14h18 (Atualizado em 06/09/2024 - 14h18 ) ‌



Corpulentos e protetores, os cães da Serra da Estrela defendem com bravura os rebanhos dos ataques de lobos, mas são dóceis com os donos. Nas vésperas do primeiro Dia Mundial do Cão da Serra da Estrela, fomos conhecer melhor este ‘ex-líbris da serra’, na reportagem especial desta semana.