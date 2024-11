CPI Caso Gémeas: Neuropediatra ouvida Fala Portugal|Fala Portugal 14/10/2024 - 13h52 (Atualizado em 14/10/2024 - 13h52 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A neuropediatra, que acompanhou as gémeas lusobrasileiras, revelou que a mãe das crianças tentou contactá-la diretamente e confirma que o pedido de marcação da consulta foi feito por Lacerda Sales, à época Secretário de Estado da Saúde. Teresa Moreno revelou ainda, na Comissão Parlamentar de Inquérito, que as crianças eram apelidadas no hospital como “as meninas do Presidente”.