Crise no SNS Fala Portugal|Fala Portugal 08/08/2024 - 14h18 (Atualizado em 08/08/2024 - 14h18 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Algumas unidades de saúde continuam com as urgências de obstetrícia encerradas e os profissionais pedem medidas urgentes. Os partidos políticos lançam duras críticas ao governo e o PS quer reunir-se com os hospitais.