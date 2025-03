Despejos em bairro ilegal em Loures Fala Portugal|Fala Portugal 03/03/2025 - 13h45 (Atualizado em 03/03/2025 - 13h45 ) twitter

Terminou o prazo dado pela Câmara de Loures para os moradores deixarem as casas do bairro clandestino Marinhas do Tejo, em Santa Iria da Azóia. As cerca de 100 pessoas querem chegar a acordo com o executivo camarário e, por isso, convidaram Ricardo Leão para um almoço no bairro. No entanto, o político não apareceu.