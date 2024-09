Detido por pornografia de menores Fala Portugal|Fala Portugal 06/09/2024 - 14h34 (Atualizado em 06/09/2024 - 14h34 ) ‌



A Polícia Judiciária deteve um homem, suspeito de pornografia de menores na zona norte do país. As autoridades encontraram mais de 200 ficheiros suspeitos no computador do homem.