Detido um dos maiores traficantes do país A PJ deteve um dos maiores traficantes de cocaína do país

Alto contraste

A+

A-

A PJ deteve um dos maiores traficantes de cocaína do país e acredita ter interrompido uma das principais cadeias de distribuição de droga em Portugal e na Europa. Em três anos de investigação, as autoridades já tinham conseguido apreender quase cinco milhões de doses individuais de cocaína, relacionadas só com este traficante.