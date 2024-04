Fala Portugal |Do R7

Dois jovens menores ficaram feridos depois de terem sido esfaqueados em Rio Tinto, no concelho de Gondomar. As autoridades estão apurar se o incidente se deveu a um assalto ou a uma rixa. As vítimas foram transportadas para o Hospital de S. João e tiveram de ser sujeitas a intervenção cirúrgica.