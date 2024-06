Dois mortos e 2510 acidentes numa semana m balanço positivo com menos 12 vítimas mortais do que 2023

Alto contraste

A+

A-

As autoridades registaram 2 mortos e mais de 2 mil e 500 acidentes durante a campanha “Viajar sem pressa”. Um balanço positivo com menos 12 vítimas mortais do que 2023.