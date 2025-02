Motorista de táxi sequestrado em Lisboa Fala Portugal|Fala Portugal 28/02/2025 - 13h47 (Atualizado em 28/02/2025 - 13h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

As autoridades estão a investigar o sequestro de um motorista de táxi, em Torres Vedras. O homem terá sido colocado na mala do táxi e obrigado a levantar dinheiro, enquanto era ameaçado com uma faca.