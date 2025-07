Encontro acaba em roubo e sequestro Fala Portugal|Fala Portugal 25/07/2025 - 14h51 (Atualizado em 25/07/2025 - 14h51 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Foi detido o último suspeito do roubo e sequestro de um homem no Cacém, relacionado com um encontro marcado pela Internet. O jovem está em prisão preventiva.