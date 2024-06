Alto contraste

A+

A-

No Gente com Bom Interior desta semana entramos numa Escola-museu dedicada a Salgueiro Maia. Viajamos até São Torcato, uma aldeia em Coruche, que fez renascer uma das escolas primárias desativadas, para contar a história do homem que conduziu a Revolução dos Cravos, a 25 de Abril de 1974.