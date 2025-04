Explosão deixa um morto e um ferido grave em Alcachete Fala Portugal|Fala Portugal 01/04/2025 - 14h36 (Atualizado em 01/04/2025 - 14h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Uma pessoa morreu e outra ficou ferida com gravidade numa explosão, na tarde de ontem (31/04), no Campo de Tiro de Alcochete. As duas vítimas são civis e estariam a realizar trabalhos de corte de pinheiro manso, fora do perímetro das carreiras de tiro.