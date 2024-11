Falha informática leva a pista falsa da grávida da Murtosa Fala Portugal|Fala Portugal 21/11/2024 - 14h27 (Atualizado em 21/11/2024 - 14h27 ) twitter

O telemóvel de Mónica Silva, a grávida da Murtosa, nunca esteve em Cuba, no Alentejo. A PJ chegou a realizar buscas no local numa propriedade da família do único suspeito do crime, mas sabe-se agora que uma falha informática da operadora terá estado na origem da pista falsa.