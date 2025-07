Famílias dormem em tendas no Bairro do Talude Fala Portugal|Fala Portugal 17/07/2025 - 14h54 (Atualizado em 17/07/2025 - 14h54 ) twitter

As famílias que foram despejadas no Bairro do Talude, em Loures, estão há duas noites a dormir em tendas ou ao relento. Três técnicas da Câmara Municipal estiveram no local, para terem uma reunião com os moradores.