Famílias em desespero pedem ajuda a instituições Fala Portugal|Fala Portugal 15/11/2024 - 15h22 (Atualizado em 15/11/2024 - 15h22 )

Está a aumentar o número de pessoas carenciadas que estão à espera de ser apoiadas pelo programa de ajuda alimentar, financiado pela União Europeia. À Record, Isabel Jonet, do Banco Alimentar, diz que nos últimos meses o número de pedidos de ajuda não diminuiu e que o perfil de quem precisa está a mudar. O Governo vai ajudar as famílias com um cartão social, ainda este ano.