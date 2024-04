Fala Portugal |Do R7

É a ginasta mais consagrada do país e conseguiu o feito raro de se qualificar para os terceiros Jogos Olímpicos da carreira. Filipa Martins subiu a pulso para conseguir resultados na ginástica artística e ainda alcançar o ato histórico de inscrever um novo elemento no código de pontuação da modalidade. A história, a preparação e as ambições desta atleta, para conhecer, na reportagem especial desta semana.