No Gente com bom Interior desta semana, vamos até Beja conhecer o trabalho de Inês Féria, que criou uma associação para dar resposta às necessidades sociais do concelho. Cinco anos depois, com a ajuda de 35 voluntários, a Associação Estar já apoia todo o distrito com alimentação, roupa, medicamentos e até emprego.