Gente com Bom Interior: Artes Manuais Hoje vamos até Colos, em Odemira, conhecer Isabel Silva

Hoje vamos até Colos, em Odemira, conhecer Isabel Silva. Natural de Lisboa, mas amante do campo, esta artesã encontrou nas narrativas ilustradas com artes manuais uma forma de contar histórias aos mais novos. É o Gente com Bom Interior desta semana.