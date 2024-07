Gente com bom Interior: Tiago Jesus No Gente com bom Interior desta semana viajamos até à aldeia de São Luís para conhecer Tiago Jesus

No Gente com bom Interior desta semana viajamos até à aldeia de São Luís para conhecer Tiago Jesus. Um professor da margem sul de Lisboa, que acabou por se mudar para o coração do Alentejo, onde é o homem dos sete ofícios. Tem projetos de cerâmica, é professor de ioga e terapia do som, e implementou nas escolas de Odemira um projeto de meditação infantil onde já participam cerca de mil crianças.