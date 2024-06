Governo anuncia mudanças no acesso às creches gratuitas Uma medida bem recebida pela Associação de Creches de Ensino Particular

Alto contraste

A+

A-

As famílias vão passar a ter acesso a creche gratuita no setor privado se não houver vaga na rede social na freguesia de residência ou de trabalho. Uma medida bem recebida pela Associação de Creches de Ensino Particular, que antecipa um novo problema: a escassez de resposta pública do pré-escolar.