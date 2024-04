Fala Portugal |Do R7

Mónica Silva desapareceu na Murtosa há três meses. A mulher, na altura grávida de sete meses, já foi procurada por várias forças da autoridade, que até agora não encontraram pistas do seu paradeiro. O único detido no caso rejeita responsabilidades e não quebra o silêncio sobre a ligação que mantinha com a vítima.