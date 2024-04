Fala Portugal |Do R7

Os guardas prisionais estão em greve às diligências em todas as unidades. As reivindicações continuam a ser as mesmas: aumentos salariais e reestruturação de suplementos remuneratórios. O protesto vai manter-se até à véspera das eleições e pode afetar julgamentos e consultas médicas.